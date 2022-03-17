Международный суд ООН потребовал от России остановить военные действия в Украине

Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно остановить военные действия в Украине, начатую 24 февраля. Соответствующее решение он вынес в среду.

«Российская Федерация должна немедленно приостановить проведение военной операции, начатой 24 февраля 2022 года, целями и задачами которой заявлено предупреждение и наказание предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины», - заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение об обеспечительных мерах.

Суд также постановил, что Россия должна обеспечить прекращение действий всех воинских формирований, которые она направляет или поддерживает, а также организаций и лиц, которые находятся под ее контролем, управлением или влиянием, в рамках этой операции. Кроме того, Донохью призвала стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усугубить конфликт, и напомнила, что решения суда по обеспечительным мерам являются обязательными для исполнения.

Украина подала 26 февраля в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В поданном иске Украина отвергла утверждения о том, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, и проведения военных действий. В связи с этим украинская сторона потребовала суд признать, что Россия не имеет законных оснований для действий на и против Украины, и ввести обеспечительные меры на период разбирательства, чтобы предотвратить усугубление конфликта.

Слушания по вопросу обеспечительных мер прошли 7 марта. За 2 дня до этого российская сторона направила суду уведомление, в котором заявила, что не намерена принимать участия в прениях сторон.

Источник: centralasia.media