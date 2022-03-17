В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ

Пресс-секретарь Песков: Кремль не анонсирует переназначение Набиуллиной главой ЦБ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру главы Центробанка Владимир Путин внесет на следующей неделе, и отметил, что Кремль никогда не анонсирует такие решения.
"Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал Песков.
Через неделю Владимир Путин должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ. В декабре 2021 года Песков сообщал, что Путин высоко оценивает деятельность Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной.
Источник: РИА Новости.
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