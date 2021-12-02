По данным ручного подсчета 70% протоколов УИК в Жогорку Кенеш проходят 6 партий

По единому избирательному округу на выборах приняли участие 1 006 кандидатов от 21 политической партии.

По единому избирательному округу из 2494 избирательных участков вручную обработаны данные 1 748 УИК или 70,09%.

По единому избирательному округу на выборах приняли участие 1 006 кандидатов от 21 политической партии.

По данным ручного подсчета, голоса избирателей распределились следующим образом:

№1 «Ата-Мекен» - 3.41%;

№2 «Бүтүн Кыргызстан» - 6.47%;

№3 «Альянс» - 7.72%;

№4 «Легалайз» - 0.58%;

№5 «Ыйман Нуру» - 6.62%;

№6 «Күчтүү регион» - 0.69%;

№7 «Багыт» - 1.06%;

№8 «Ынтымак» - 12.02%;

№9 «Ишеним» - 13.89%;

№10 «Азаттык» - 3.87%;

№11 «Мекенчил эл» - 1.70%;

№12 «Кыргызстан жашылдар партиясы» - 0.45%;

№13 «Жашасын Кыргызстан» - 0.50%;

№14 «Социал-Демократтар» - 2.87%;

№15 «Партия народного достояния - Аруузат» - 0.47%;

№16 «Патриотическая партия Единения Кыргызстана» - 0.92%;

№17 «Улуттар Биримдиги» - 2.12%;

№18 «Эл Үмүтү» - 4.71%;

№19 «Ордо» - 0.50%;

№20 «Улуу-Журт» - 0.70%;

№21 «Ата-Журт Кыргызстан» - 15.99%;

Против всех - 2.22%.

Также из 2 494 автоматически считывающих урн получены данные с 2 434 АСУ, что составляет 98,28%.

По предварительным данным АСУ в парламент проходят следующие партии – «Бутун Кыргызстан», «Альянс», «Ыйман Нуру», «Ынтымак», «Ишеним» и «Ата-Журт Кыргызстан».

Источник: Кабар