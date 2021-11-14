"Ата-Журт Кыргызстан", №21. Берадор БОРБУЕВ: Мы сохраним страну и культуру!

Бишкек, "Саясат. kg". Он отметил равнодушное отношение государства к сфере культуры Кыргызстана за прошедшие 30 лет.

Подняв уровень культуры, мы сможем поднять страну на более высокий уровень. Об этом сегодня, 14 ноября, на встрече с жителями Токтогульского района сообщил кандидат партии "Ата-Журт Кыргызстан" Берадор Борбуев.

Он отметил равнодушное отношение государства к сфере культуры Кыргызстана за прошедшие 30 лет.

"Я как представитель сферы культуры служил не только Токтогульскому району, но и всей стране. Мои произведения звучат на мероприятиях наших соотечественников, проживающих ныне в разных концах света. Но, к сожалению, за последние 30 лет о культуре просто забыли, никто не обращает внимание на наши просьбы и жалобы. Культура - это традиции, обычаи и ценности народа. Это то, что отличает нас от других. Мы все видим к чему привело равнодушное отношение к культуре. Среди молодежи сейчас доминирует чужая культура, потому что они не знают или им не интересна своя, отечественная. Это может быть чревато потерей основы и идентичности национальности. Именно по этой причине я решил баллотироваться в парламент. Как говорят, чтобы уничтожить народ, нужно отделить его от корней. Поэтому культура и национальные ценности должны быть одним из стратегических направлений страны" , - заявил Берадор Борбуев.

Изготовлено "Саясат. kg" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская 77, каб.34, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 14 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)