Выборы 2020: В Южно-Сахалинске и Владивостоке завершилось голосование

В целом на зарубежных избирательных участках было зарегистрировано 32 602 гражданина, из них проголосовали на 16:00 5283 избирателя, это 16,2%.

В Южно-Сахалинске и Владивостоке завершилось голосование, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

В Южно-Сахалинске выборы для граждан Кыргызстана начались в 3 часа ночи, завершились в 15:00 по-бишкекскому времени, по Владивостоку — начались в 4 часа утра и закончились в 16:00 по-бишкекскому времени.

В целом на зарубежных избирательных участках было зарегистрировано 32 602 гражданина, из них проголосовали на 16:00 5283 избирателя, это 16,2%.

Результаты голосования будут озвучены после 20:00, добавила Шайлдабекова.

Источник: kg.akipress.org