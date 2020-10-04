На 14:00 в Центризбирком поступило 48 жалоб – ЦИК

На 14:00 в Центризбирком поступило 48 жалоб.

Об этом на пресс-конференции сообщил член ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров.

По его словам, все эти жалобы разного рода и не носят системный характер.

В то же время Шайназаров прокомментировал распространенные в СМИ и соцсетях два инцидента. Первое, это где сотрудники избирательной комиссии якобы пропускают в урну бюллетени. Второе, речь идет о видео, где две женщины разговаривают и одна из них признается, что получила 1 тыс. сомов и проголосовала за определенную партию.

«По первому видео я с абсолютной ответственностью могу сказать, что это проводилось в тестовом режиме. Я ответственно заявляю, что никаких манипуляций, сброса бюллетеней не может быть допущено и невозможно», - сказал он.

По второму факту член ЦИК отметил, что здесь правоохранительные органы будут проводить проверку. Он не исключил возможность провокации против определенной партии.

Источник: Кабар