Бишкек, “Саясат.kg”. Только Камчыибек Ташиев держится как скала за Кыргызстан!
Покажите мне хоть одного истинного патриота и человека в Кыргызстане, который бы не относился небрежно к стране, его языку и будущему. Это как большинство кыргызских политиков, которые соревнуются друг с другом, чтобы быть как можно послушней, подобострастней и подхалуистей к российским властям. Один готов продать свободу, другой землю и ресурсы, третий - отца и мать, чтобы только добиться расположения лидера другого государства, дорваться таким образом до власти.
И только Камчыбек Ташиев держится как скала за Кыргызстан и поддерживает его.
Поэтому даже Платон, если бы принял участие на выборах, он бы отдал голос Камчыбеку Ташиеву и его партии “Мекенчил”