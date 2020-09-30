Даже Платон, если бы принял участие на выборах, он бы отдал свой голос партии “Мекенчил”!

Бишкек, “Саясат.kg”. Только Камчыибек Ташиев держится как скала за Кыргызстан!

Покажите мне хоть одного истинного патриота и человека в Кыргызстане, который бы не относился небрежно к стране, его языку и будущему. Это как большинство кыргызских политиков, которые соревнуются друг с другом, чтобы быть как можно послушней, подобострастней и подхалуистей к российским властям. Один готов продать свободу, другой землю и ресурсы, третий - отца и мать, чтобы только добиться расположения лидера другого государства, дорваться таким образом до власти.

И только Камчыбек Ташиев держится как скала за Кыргызстан и поддерживает его.

Поэтому даже Платон, если бы принял участие на выборах, он бы отдал голос Камчыбеку Ташиеву и его партии “Мекенчил”