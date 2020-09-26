Выборы-2020. В одном из сел Базар-Коргона избирателям платили по тысяче сомов

Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. По факту фальсификации документов возбуждено 25 уголовных дел.

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступила информация о том, что в Facebook выложено видео про подвоз и подкуп избирателей в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

В ролике показано, что водитель автомобиля (718 АВС) привез жителей окрестных сел в село Акман с Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области для регистрации по форме № 2 за вознаграждение в тысячу сомов.

Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. По факту фальсификации документов возбуждено 25 уголовных дел.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штрафа до 260 тысяч сомов или лишения свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не караются.

Источник: 24.kg