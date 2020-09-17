Больше ставить не на кого кроме Ташиева

Бишкек, “Саясат.kg”. Девиз партии “Мекенчил”: Власть – народу, воров в тюрьму!

Кыргызстан быстро пойдет на поправку, если мы поддержим партию такого лидера как Ташиев.

Все наши текущие тяжелейшие проблемы происходят из-за того, что мы никак не могли избрать все эти 30 лет нашей независимости сильного национального лидера. Это как в семье, если глава его будет слабой нерешительной личностью, то будет очень мало толку от усилий остальных членов и даже самые благоприятные условия будут потрачены впустую.

У нас много говорят о том, чтобы покончить в стране с коррупцией, навести порядок на “Кумторе”, в энергетике, начать решать тяжелые приграничные проблемы.

Только появление во власти и Жогорку Кенеше сильной и харизматичной личности, вроде Камчыбека Ташиева, сможет сдвинуть наши дела с мертвой точки. И мы этого хорошо знаем, потому что именно Камчыбек Ташиев уже не однажды спасал Кыргызстан в самые критические дни в нашей новейшей истории, даже когда он не обладал властными полномочиям, внеся решающий вклад в быстрое погащение межнационального конфликта на юге страны летом 2010 года. Когда все остальные политики и руководители страны прятались в Белом доме и выглядели жалкими и растерянными и обращались за помощью к лидерам других стран, когда кыргызский народ хотел, чтобы лидеры верили им.

Приход же во власть Ташиева и его партии создаст все необходимые условия для быстрого решения самых тяжелых и застарелых проблем. И коррупция внутри страны будет сведена на нет, и международные отношения заметно улучшатся, потому что и мировые лидеры прежде всего реагируют на то, какой лидер правит страной и что он представляет из себя. И хотя для успеха любого лидера важны чисто профессиональные организаторские качества, но все это не стоит и ломанного гроша, если политик представляет из себя слабую несамостоятельную фигуру.

Проблема Кыргызстана в том, что у нас никогда не было настоящего лидера кыргызского народа, который уважал и любил народ Кыргызстана, его язык, историю и менталиитет, и готов был ради них пожертовать всем, как Камчыбек Ташиев. В этом плане рядом с ним можно поставить только Садыра Жапарова, который также представлен в этой партии и одной из главных целей которой является именно освободение и полная реабилитация этого политика.

Все кыргызстанцы уже хорошо знают, что только на Кумторе страна теряет в год более миллиарда долларов.

Точно также в гидроэнергетике мы теряем примерно такое же количество денег.

Такие же потери происходят и на таможне.

Почему все это происходит? Почему мы не можем получить те блага, которые нам достались от Бога?

Ответ прост и понятен: в Кыргызстане во власть никогда или почти никогда не приходили политики и хозяйственники, кровно заинтересованные в процветании нашей страны и народа. О кыргызском народе, его языке, национальных интересах они думали во вторую, если не в последнюю очередь – они просто не могли представить, не были обучены для того, чтобы служить своему народу прежде всего.

В этом плане Камчыбек Ташиев представляет из себя уникального политика и лидера в современном Кыргызстане.

У него и у его партии нет цели разбогатеть, стать миллиардерами за счет Кыргызстана и после свалить из страны за границу, купив себе особняки где-то в Англии или Америке. У него только одна цель служить народу Кыргызстана, вернуть ему его национальыне богатства и сделать его счастливым и процветающим. Поэтому у него все поулчится, что не получалось у всех наших прежних лидеров.

Замир Осоров

Исполнитель: ОсОО “Майдан пресс”; Адрес: г.Бишкек, ул.Чолпон-Атинская, 1/2

Заказчик: ПП “Мекенчил”

Тираж: 1 экз.

Изготовлено: “17” сентября 2020 года.

Оплачено из избирательного фонда Политической партии «Мекенчил» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аида Бейшеналиевной (свид. № 4, от 06.07.2020 г.).