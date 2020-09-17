Почему надо отдать голос за партию “Мекенчил”?

Бишкек, “Саясат.kg”. Девиз партии “Мекенчил”: Власть – народу, воров в тюрьму!

“Трусость – один из главных человеческих пороков” М.Булгаков

Когда страну возглавит настоящий лидер, не только весь народ, но и окружающие соседи почувствуют это. Не будет у нас сильного лидера, не будут никакие экономические реформы, и никто не будет считаться с нами.

Все наши беды от того, что у нас не было сильного лидера. Всегда были какие-то коммунистические или пролетарские рохли и байбаки, “первоклассники”, вечно восторженные и холуйствующие перед другими лидерами сукины дети, подонки и растяпы. Вспомним Усубалиева, который вечно волочился вслед за секретарями ЦК, которые прибывали из Москвы, или Масалиева, который настолько был предан своим хозяевам, что не только отказался от поста президента Кыргызстана, но и продолжал посылать вагоны с мясом в Москву и Ленинград, даже после того, как СССР уже фактически развалился и ни одна другая республика на постсоветском пространстве не делала этого и не проявляла такой собачьей верности. В ответ кремлевские власти только посмеивались над ним и в конце концов помогли кыргызским трайбалистам избавиться от Масалиева.



Вспомните Акаева, который гордился тем, что Ельцин отбарабанил на его лбу деревянной ложкой. Бакиев был немногим лучше него в этом плане, всегда вел себя как верный кремлевский пес, вспомните, сколько раз он следовал по указке сверху, уступал давлению Кремля и лицемерной политике его властей, вступил в скрытые торги с Путиным по поводу американской базы в аэропорту “Манас” - и в итоге был наказан за это.

Обратим теперь внимание на партии и их лидеров, претендующих на то, чтобы попасть в Жогорку Кенеша и даже занять там лидирующие позиции. Подавляющее большинство из них - это потомки тех же комсомольских и коммунистических манкуртов, которые только прикрываются именем Манаса, на деле только и понимают в международной политике, что искусство сплошного предательства национальных интересов.

Нельзя требовать, чтобы все граждане были героями, но я верю, что если мы поддержим Камчыбека Ташиева и его партию, то страна вступит в более стабильный период времени, где права народа и каждого гражданина будут защищены гораздо сильнее, чем в прошлые десятилетия, когда нами правили марионетки, трусы и карьеристы, не уважающие свой народ, своих граждан и историю.

В случае прихода к власти Камчибека Ташиева в стране и в регионе правды и справедливости станет больше и у нарождающегося парламентаризма и демократии в Кыргызстане станет гораздо больше шансов построить честное и процветающее государство, пусть даже и в окружении бандитских и воровских режимов, где президенты правят до самой смерти и время от времени устраивают смехотворно-фальшивые выборы, воруя право народа, и народ молчаливо терпит такое беззаконие, потому что не верит самому себе.

Не будем же такими. Если в стране нет достойного демократического лидера, которые бы повел страну к процветанию, выберем того политика, который сможет отстоять нашу независимость от посягательства внешних игроков и покушений на нашу свободу внутренних врагов.

Кыргызстан и кыргызы жили задолго до многих мировых и региональных империй, и мы сможем пережить всех их в этом мире – всех, кто не признает нашего право на свободу, выбор и достоинство.



Замирбек Осоров

Исполнитель: ОсОО “Майдан пресс”; Адрес: г.Бишкек, ул.Чолпон-Атинская, 1/2

Заказчик: ПП “Мекенчил”

Тираж: 1 экз.

Изготовлено: “17” сентября 2020 года.

Оплачено из избирательного фонда Политической партии «Мекенчил» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аида Бейшеналиевной (свид. № 4, от 06.07.2020 г.).