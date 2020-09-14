На выборах депутатов ЖК смогут проголосовать почти 3,5 млн человек. Сколько по форме №2?

По сравнению, чем с выборами президента 15 октября 2017 года количество избирателей увеличилось на 439 645.

Количество избирателей в контрольном списке по состоянию на 4 сентября 2020 года составляет: 3 млн 465 тысяч 415, что больше по сравнению с предварительным списком избирателей на 36 тысяч 372 избирателя. Об этом сообщат пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что по сравнению на выборах депутатов Жогорку Кенеша прошедших 4 октября 2015 года количество избирателей увеличилось на 704 тысячи 118.

По сравнению, чем с выборами президента 15 октября 2017 года количество избирателей увеличилось на 439 645.

Кроме того, отмечается количество поступивших заявлений от избирателей по форме 1 и 2.

По форме 2%

- в эл формате через сервис "Кабинет избирателя" 11 264:

Отменено избирателями 237 заявлений;

Отменено системными администраторами 389 заявлений;

Обработано 8 365 заявлений;

На обработке 2 247 заявлений.

- в УИК нарочно 253 006:

Обработано 192 519 заявлений;

На обработке 60 487 заявлений.

- в сумме 264 270 заявлений о намерении голосовать по избирательному адресу (в процентном соотношении 7,63 % от общего количества избирателей).

по форме 1:

- в эл формате через сервис "Кабинет избирателя" - 12;

- в УИК нарочно 3 835;

- в сумме 3 847 заявлений по уточнению своих данных в списке избирателей.

Источник: media-center.kg