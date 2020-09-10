Выборы-2020. Из списков «Ыйман нуру» и «Чон казата» выбыли три кандидата

По ее данным, основанием послужили письменные заявления самих кандидатов.

Центризбирком исключил из зарегистрированных списков партий «Ыйман нуру» двух кандидатов, «Чон казат» — одного. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По ее данным, основанием послужили письменные заявления самих кандидатов.

Так, «Ыйман нуру» покинули Кубанычбек Турдукожоев (№ 25) и Руслан Кожобаев (№ 80). Из «Чон казата» исключена Марьяна Володина (№ 30).

Выборы в парламент пройдут 4 октября. ЦИК зарегистрировала для участия в них 16 партий.

Источник: 24.kg