В ЦИК при приеме документов от партий произошел скандал

В ночь на 25 августа около здания Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов собрались представители партий, гражданские активисты и журналисты.

Они потребовали показать им видеозапись того, в какое время партия «Кыргызстан» сдала документы.

Собравшихся приняла председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Им были продемонстрированы видеозапись с камер, установленных на входе в здание, и журнал посещений.

Согласно времени, указанном на видеозаписи, представитель партии не успел до 18:00. Кроме того, в журнале время визита представителя партии «Кыргызстан» исправлено на 17:59 и отсутствует подпись.

ЦИК, согласно закону, должен был прекратить прием документов ровно в 18:00.

Шайлдабекова на встрече с собравшимися отметила, что рабочая группа рассмотрит вопрос в течение 24 часов и примет решение.

24 августа в 18:20 пресс-служба ЦИК обнародовала список партий, сдавших документы, среди них была и партия «Кыргызстан».

После этого в социальных сетях появились сообщения о том, что партия «Кыргызстан» сдала документы позже положенного времени. Но представитель партии Нурбек Алимбеков и член ЦИК Кайрат Осмоналиев заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября. ЦИК будет проверять документы партий до 4 сентября.

Источник: Азаттык