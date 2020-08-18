Информация об объединении “Ата-Журт” с “Мекеним Кыргызстан”, не соответствует действительности

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление пресс-службы политической партии “Ата-Журт”

Сегодня стало известно о том, что “часть членов политической партии “Ата-Журт” приняла решение объединиться с партнерами и баллотироваться в составе партии “Мекеним Кыргызстан”.

В связи с этим уточняем, что Ахматбек Келдибеков и другие члены партии “Ата-Журт” имеют право от своего имени присоединиться к другим партиям в предверии выборов в парламент Кыргызстана. Но они не могут подписывать никакие меморандумы от имени партии. Также, они не имеют право предподносить это как слияние “Ата-Журта” с другими партиями.

Все решения об объединении партии “Ата-Журт” с другими партиями принимаются на политсовете партии и в съезде. По этой причине сообщаем, что партия “Ата-Журт” не принимает участие в выборах в парламент и не принимал решения об объединении с другими политическими силами. В данном случае, информация об объединении “Ата-Журт” с “Мекеним Кыргызстан”, не соответствует действительности.

Нургазы Анаркулов,

Пресс-секретарь партии “Ата-Журт”