Выборы 2020. Партии продолжают пополнять свои избирательные фонды. У кого больше?

По данным на 7 августа, деньги поступили в фонды только 12 политических организаций.

Центральная избирательная комиссия 11 августа опубликовала информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий по состоянию на 7 августа 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, 44 партии уведомили об участии в выборах, 2 партии не открыли в срок избирательные фонды, что означает их выбывание из политической гонки. На сегодня не все партии пополнили свои избирательные фонды.

По данным на 7 августа, деньги поступили в фонды только 12 политических организаций.

Данные ЦИК (с 9 июля по 7 августа):

«Партия Зеленых Кыргызстана»

Поступило 200 сомов.

Расходов нет.

«Мекенчил»

Поступило 11 тыс. 500 сомов.

Израсходовано 20 сомов.

«ОРДО»

Поступило 200 тыс. сомов.

Израсходовано 195 тыс. 835 сомов.

«Биримдик»

Поступило 200 тыс. сомов.

Израсходовано 80 тыс. 25 сомов.

«Реформа»

Поступило 348 тыс. 520 сомов.

«Чон казат»

Поступило 375 тыс. сомов.

«Республика»

Поступило 800 тыс. сомов.

Израсходовано 120 тыс. 400 сомов.

«Социал-Демократы»

Поступило 1 млн 703 тыс. 510 сомов.

Израсходовано 1 млн 544 тыс. 8 сомов.

«Ата Мекен»

Поступило 1 млн 999 тыс. 900 сомов.

«Мекеним Кыргызстан»

Поступило 3 млн 35 тыс. сомов.

Израсходовано 2 млн 718 тыс. 405 сомов.

«Бир Бол»

Поступило 9 млн 676 тыс. сомов.

Израсходовано 5 млн 269 тыс. 140 сомов.

«Кыргызстан»

Поступило 10 млн сомов.

Источник: kg.akipress.org