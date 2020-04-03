В апреле пенсии и пособия раздадут раньше - ГП “Кыргыз почтасы” при ГРС

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает телеграмм-канал Республиканского штаба по COVID-19.

9 апреля по всей республике откроются отделения почтовой связи. Почтальоны в этот же день начнут разносить пенсии и пособия получателям.

В целях профилактики и предотвращения COVID-19 продезинфицированы все автомобили и помещения, почтальонам выданы спецодежда, многоразовые маски, перчатки и антисептики.

ГП «Кыргыз почтасы» при ГРС убедительно просит граждан оставаться дома, почтальоны доставят на дом соцвыплаты каждому получателю. При необходимости, они готовы работать в выходные дни.

Отметим, что почтовая служба также оказывает услуги по доставке медикаментов и продуктов питания.