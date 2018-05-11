Глава ГКПЭН Уланбек Рыскулов проводит экономическую диверсию и политический саботаж против собственного народа и решению главы государства.

Бишкек, “Саясат.kg”. “В ситуации вокруг 2-х малых ГЭС - Конур-Олонский и Кок-Сайский виноваты руководство ГКПЭН, Нацэнергохолдинга и ОАО “Востокэлектро”, которые подписали разрешение”,- заявил С.Жээнбеков.

Для Кыргызстана иностранные и отечественные инвестиции имеют колоссальные значения.

За прошлый год внешние и внутренние вложения, для развития экономики КР снизились на 18%, по сравнению с 2016 года.

Внутренние инвестиции особо значимы, так как многие кыргызстанские олигархи вкладывают огромные финансовые средства в чужие государства.

Согласно указа президента КР Сооронбая Жээнбекова от 10 января 2018 г. этот год объявлен “Годом развития регионов”. Где правительство обязано создавать благоприятные условия для поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, связанных с экономическим развитием регионов и созданием дополнительных рабочих мест.

В начале 2018 г. в Тонском районе Иссык-Кульской области отечественным предпринимателем Рахатом Ирсалиевым построены 2 малых ГЭС - Конур-Олонский и Кок-Сайский.

Руководство государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР (ГКПЭН) и ОАО “Востокэлектро” категорически отказываются покупать электроэнергию у этих малых ГЭС.

В связи принятием Закона “О внесении изменений и дополнений в закон “О малых ГЭС” распред.компании обязаны приобретать эл.энергию по тарифу 4 сома 70 тыйынов за 1 квт/час, выработанную на новых построенных малых ГЭС. Правительством КР установлен коэффициент по тарифу 2,1 на срок 8 лет.

При утверждении нового состава правительства 20 апреля 2018 г. в ЖК КР, премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев обещал в кратчайшее время решить конфликтную ситуацию с малыми ГЭС в Тонском районе.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков 3 мая 2018 г. при встречи с жителями Тонского района Иссык-Кульской области заявил, что “в ситуации вокруг 2-х малых ГЭС- Конур-Олонский и Кок-Сайский виноваты руководство государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР (ГКПЭН), Нацэнергохолдинга и ОАО “Востокэлектро”, которые подписали разрешение. Это произошло из-за действий государственных чиновников”.

В этот же день к концу рабочего дня ГКПЭН сделало официальное сообщение, что “покупка электроэнергии по 4,7 сома, то есть в 3,7 раза дороже, чем ее средне-отпускной тариф станет нагрузкой для энергосистемы”.

По итогам 2017 г. ОАО “Электрические станции” чистая прибыль составила 3 млрд. 874 млн. сомов.

ОАО “Востокэлектро” за 2017 г. получило прибыль 98 млн. сомов, а за 1-ый квартал 2018 г. чистая прибыль составила 180 млн. 835 тыс. сомов.

В Кеминском районе Чуйской области 16 февраля 2017 г. построена Тегирментинская ГЭС. ОАО “Северэлектро” покупает эл.энергию по тарифу 4 сома 70 тыйынов за 1 квт/час у этой малой ГЭС.

Председатель ГКПЭН Уланбек Рыскулов не исполняя Законы КР “О малых ГЭС”, постановления Правительства КР и не выполняя указ президента КР проводит экономическую диверсию и политический саботаж, против собственного народа и решению главы государства.

Кстати, комитет ЖК КР по ТЭК и недропользованию одобрил представление парламента на председателя ГКПЭН Уланбека Рыскулова к Почетной грамоте ЖК КР.

Абсурд, парадоксов друг!

Р.Умбеталиев,

общественный деятель