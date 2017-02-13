ЕАЭС: Неоправданные ожидания?

Пиар-кампания Темира Сариева обещала кыргызстанцам «золотые горы» после интеграции в экономический союз, но результат, увы, оказался иным

Большинство представителей власти заявляют, что интеграция в единый экономический союз - одно из лучших достижений страны за последние годы. Однако другие уверены, что, несмотря на приоритетность подобного вопроса, работа по адаптации и вхождению Кыргызстана была проведена правительством крайне плохо. Так, на одном из парламентских заседаний депутаты подчеркнули, что «работа правительства по вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была проведена катастрофически плохо».



Согласился с позицией нардепов и политолог Марс Сариев. По его словам, такая критика в полной мере обоснована.

- Действительно, работа властей в этом направлении выглядит удручающе. И хотя пиар-кампания Темира Сариева обещала кыргызстанцам «золотые горы» после интеграции в экономический союз, результат в итоге оказался менее оптимистичным. Просто на тот момент они подобными высказываниями набирали себе дивиденды перед стратегическим партером - Россией. К тому же, наша политэлита рассчитывала, что Кыргызстан очень важен для РФ, а значит, она постоянно будет давать нам всяческие преференции и возьмет опеку над Кыргызстаном. Но совершенно не учли, что это, прежде всего, рынок и капсистема, а в этих условиях необходимо работать самим, чтобы чего-то добиться, - подчеркнул в беседе с «Вести.kg» Марс Сариев.

Однако политолог напомнил, что в прединтеграционный период он и его коллеги неоднократно предупреждали отечественные власти, что после столь рьяных обещаний и надежд может наступить «тяжелое похмелье».

- Это связано с повышенными ожиданиями населения и совершенно иными условиями нахождения в данном союзе на деле. Также вспоминается еще один важный нюанс. На многочисленных круглых столах российская сторона жаловалась, что ни наши предприниматели, ни власти не выдвигают ни одного серьезного бизнес проекта, что очень важно в рыночных условиях. И как, собственно, не делали это перед вхождением в ЕАЭС, не делают и сейчас, - уверен Марс Осмонкулович.

Виктория Предигер

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44692&Itemid=83