Ситуация с поставками ГСМ остается напряженной

Бишкек, “Саясат.kg”. Тем не менее, краткосрочного дефицита ГСМ в Кыргызстане не ожидается.

Кыргызстан продолжает внимательно следить за ситуацией на российском рынке нефтепродуктов.

После атак украинских беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих предприятий в России возникли перебои с поставками отдельных видов топлива, что затронуло и страны Центральной Азии.

По данным властей Кыргызстана, в стране пока сохраняются необходимые запасы бензина и дизельного топлива, а поставки продолжаются в штатном режиме. Однако Бишкек уже обратился к Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой рассмотреть возможность дополнительных поставок топлива в случае ухудшения ситуации.

Эксперты считают, что краткосрочного дефицита ГСМ в Кыргызстане не ожидается. Вместе с тем сохраняющаяся зависимость от российского рынка делает республику уязвимой к любым длительным перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов и экспортной инфраструктуры России.