Что происходит на рынке ГСМ Кыргызстана

Власти ищут дополнительные источники импорта топлива и рассчитывают увеличить производство на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

В конце июня-начале июля на топливном рынке Кыргызстана возник дефицит бензина марок Аи-95 и Аи-98. При этом поставки наиболее востребованного Аи-92 и дизельного топлива идут без серьезных перебоев.

Почему возник дефицит Аи-95 и Аи-98

Глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов ранее сообщил, что российские нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы отгрузки из-за плановых ремонтов и атак беспилотников.

Кыргызстанские компании ведут переговоры о закупке дополнительных партий топлива в России.

Что делают власти

По данным Министерства энергетики, в республике достаточно запасов бензина.

Для диверсификации поставок Кыргызстан обратился к России, Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану. По отдельным направлениям есть предварительные договоренности, однако объемы и сроки поставок пока не называются.

Ситуацию на рынке ежедневно контролирует кабинет министров. Одновременно власти рассчитывают увеличить внутреннее производство нефтепродуктов.

Что происходит с кыргызстанскими НПЗ

НПЗ "Джунда" планирует выйти на объем выпуска около 24 тысяч тонн бензина в месяц, а затем увеличить показатель до 50 тысяч тонн.

В Джалал-Абадской области продолжается модернизация завода "Кыргыз Петролеум Компани" стоимостью около 410 миллионов долларов. После завершения работ предприятие должно перейти на выпуск топлива, соответствующего современным стандартам.

ОАО "Кыргызнефтегаз" также привлекает инвесторов к бурению новых и ремонту действующих скважин.

Какие меры принимают в ЕАЭС и России

Евразийская экономическая комиссия продлила еще на год действие нулевых пошлин на ввоз моторного и авиационного топлива в страны ЕАЭС. Это должно снизить расходы поставщиков и помочь сдержать рост цен.

В России также меняют порядок поддержки нефтеперерабатывающих заводов. Для поставок топлива в страны ЕАЭС норматив компенсации планируется увеличить с 0,68 до 0,9.

Кроме того, российским властям поручено в приоритетном порядке обеспечивать горюче-смазочными материалами сельское хозяйство и принимать меры для стабилизации цен.

Источник - Sputnik Кыргызстан