Что происходит на рынке ГСМ Кыргызстана

Власти ищут дополнительные источники импорта топлива и рассчитывают увеличить производство на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.
В конце июня-начале июля на топливном рынке Кыргызстана возник дефицит бензина марок Аи-95 и Аи-98. При этом поставки наиболее востребованного Аи-92 и дизельного топлива идут без серьезных перебоев.
Почему возник дефицит Аи-95 и Аи-98
Глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов ранее сообщил, что российские нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы отгрузки из-за плановых ремонтов и атак беспилотников.
Кыргызстанские компании ведут переговоры о закупке дополнительных партий топлива в России.
Что делают власти
По данным Министерства энергетики, в республике достаточно запасов бензина.
Для диверсификации поставок Кыргызстан обратился к России, Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану. По отдельным направлениям есть предварительные договоренности, однако объемы и сроки поставок пока не называются.
Ситуацию на рынке ежедневно контролирует кабинет министров. Одновременно власти рассчитывают увеличить внутреннее производство нефтепродуктов.
Что происходит с кыргызстанскими НПЗ
НПЗ "Джунда" планирует выйти на объем выпуска около 24 тысяч тонн бензина в месяц, а затем увеличить показатель до 50 тысяч тонн.
В Джалал-Абадской области продолжается модернизация завода "Кыргыз Петролеум Компани" стоимостью около 410 миллионов долларов. После завершения работ предприятие должно перейти на выпуск топлива, соответствующего современным стандартам.
ОАО "Кыргызнефтегаз" также привлекает инвесторов к бурению новых и ремонту действующих скважин.
Какие меры принимают в ЕАЭС и России
Евразийская экономическая комиссия продлила еще на год действие нулевых пошлин на ввоз моторного и авиационного топлива в страны ЕАЭС. Это должно снизить расходы поставщиков и помочь сдержать рост цен.
В России также меняют порядок поддержки нефтеперерабатывающих заводов. Для поставок топлива в страны ЕАЭС норматив компенсации планируется увеличить с 0,68 до 0,9.
Кроме того, российским властям поручено в приоритетном порядке обеспечивать горюче-смазочными материалами сельское хозяйство и принимать меры для стабилизации цен.
Источник - Sputnik Кыргызстан