В Кыргызстане ввели временное регулирование цен на ГСМ

Кабмин принял постановление, направленное на обеспечение бесперебойного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами, поддержку импортеров и реализацию мер по сдерживанию роста цен на топливо.

Согласно постановлению № 369 от 25 мая 2026 года «О мерах по стабилизации рыночных цен на горюче-смазочные материалы», до 30 сентября будет действовать временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам ГСМ. Государство будет компенсировать разницу между рыночной и фиксированной ценой приобретения топлива.

Для целей субсидирования установлены следующие фиксированные цены:

- бензин АИ-92 — 860 долларов за тонну;

- бензин АИ-95 — 940 долларов за тонну;

- дизельное топливо — 950 долларов за тонну;

- сжиженный углеводородный газ (СУГ) — 575 долларов за тонну.

Правительство ввело временное государственное регулирование цен на ГСМ с установлением предельных розничных цен. Также на период действия мер предусмотрены изменения сроков уплаты акцизного налога для снижения финансовой нагрузки на участников рынка.

В целях реализации постановления служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции издала приказ, которым установлены максимальные розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ по всей территории страны.

Согласно утвержденным тарифам, в Бишкеке максимальная розничная цена на бензин АИ-92 составит 79,9 сома за литр, на АИ-95 — 88,9 сома, на дизельное топливо — 93,9 сома, на автогаз — 45,8 сома за литр.

Для отдельных высокогорных и труднодоступных районов республики предусмотрены повышенные предельные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку топлива.

В ведомстве сообщили, что после вступления приказа в силу будет проводиться ежедневный мониторинг цен на автозаправочных станциях. В случае выявления превышения установленных предельных цен к нарушителям будут применяться меры ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Источник - 24.KG