Объем инвестиций в легкую промышленность КР достиг 6,7 млрд сомов — Касымалиев

Он отметил, что легкая промышленность — одна из важнейших отраслей экономики.

В Кыргызстане в 2024-2025 годах были введены в эксплуатацию 23 предприятия, общий объем инвестиций достиг 6,7 миллиарда сомов, сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев, поздравляя работников легкой промышленности с профессиональным праздником.

Он отметил, что легкая промышленность — одна из важнейших отраслей экономики.

"Особую роль играет швейная отрасль, которая обеспечивает занятость десятков тысяч кыргызстанцев. По итогам 2025 года объем производства легкой промышленности достиг 25 миллиардов сомов, а экспорт составил 163,5 миллиона долларов США. Это наглядно свидетельствует о конкурентоспособности отечественных производителей, высоком качестве выпускаемой продукции и эффективности труда работников отрасли", — сказал Касымалиев.

По его данным, в 2024–2025 годах в сфере легкой промышленности было создано 3971 рабочее место. Он особо отметил достижения кыргызстанских швейников в освоении электронной коммерции.

Sputnik