Кыргызстан берет миллиардный кредит. На что потратят деньги?

Общий объем финансирования составит 1 миллиард 16 миллионов 160 тысяч долларов США.

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил рамочное соглашение между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития о плане финансирования на 2026–2028 годы.

Общий объем финансирования составит 1 миллиард 16 миллионов 160 тысяч долларов США.

Как сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов, из этой суммы 34 миллиона долларов предоставят в виде гранта, а 982 миллиона долларов — в виде льготных кредитов. Срок — 25 лет, льготный период — 5 лет. Процентная ставка по займам — около 1,5 процента годовых.

Средства планируют направить на:

поддержку экономики — 400 миллионов долларов;

энергетику — 367,7 миллиона долларов;

ирригацию и обеспечение населения чистой питьевой водой — 174,6 миллиона долларов;

цифровизацию — 51 миллион долларов;

другие отрасли — 22,8 миллиона долларов.

Напомним, государственный долг Кыргызстана на конец 2025 года составил 8,9 миллиарда долларов, или 39,5 процента ВВП страны.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/377122/