Подписан Указ «О введении временного запрета на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства»

Бишкек, "Саясат.kg". Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 января, подписал Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства».

Целью Указа является поддержка и стимулирование деятельности субъектов предпринимательства, обеспечение устойчивого развития экономики, улучшение инвестиционного климата, защита прав и законных интересов бизнеса, а также недопущение необоснованного и избыточного вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства.

Указом вводится мораторий на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства, зарегистрированных в налоговых органах в установленном налоговым законодательством Кыргызской Республики порядке, до 31 декабря 2026 года, проводимого налоговыми органами, за исключением:

– выездных тематических, плановых и встречных проверок;

– проверки при ликвидации организации и/или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя по заявлению субъекта предпринимательства;

– камеральной проверки;

– рейдового налогового контроля и налогового контроля соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по общему налоговому режиму или упрощенной системе налогообложения налогоплательщиков на основе единого налога по ставкам 2, 3, 4, 6 и 8 процентов, а также субъектов предпринимательства, осуществляющих производство и/или реализацию ювелирных изделий и подакцизных групп товаров.

Незавершенные и приостановленные на дату вступления в силу настоящего Указа выездные проверки подлежат завершению в порядке, установленном налоговым законодательством Кыргызской Республики.

Государственной налоговой службе при Кабинете Министров Кыргызской Республики с целью недопущения снижения прогнозных показателей налоговых и неналоговых поступлений поставлена задача усилить аналитическую работу по выявлению риск ориентированных субъектов предпринимательства для обоснованного включения их в план проверок.

Вместе с тем, правоохранительным органам Кыргызской Республики поручается при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, не допускать возбуждения уголовных дел, направленных на инициирование внеплановых налоговых проверок в отношении субъектов предпринимательства.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.