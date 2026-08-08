Счетная палата выявила нарушения на 133 млн сомов в бюджете Министерства финансов за 2024 год

Бишкек, "Саясат.kg". Счётная палата будет контролировать исполнение предписаний и устранение выявленных нарушений, что является ключевым условием целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Счетная палата Кыргызской Республики провела аудит соответствия исполнения бюджета за 2024 год в Министерстве финансов, его структурных подразделениях, а также в подведомственных службах и учреждениях.

По итогам проверки общая сумма выявленных нарушений составила 133,3 млн сомов, что указывает на недостаточный уровень бюджетного планирования, управления средствами и соблюдения финансовой дисциплины.

Основные выявленные нарушения охватывают все этапы бюджетного процесса:

Проект бюджета и сопроводительные документы: нарушения на 2,4 млн сомов из-за несоответствия нормативным требованиям и некачественного планирования.

Ценообразование и формирование тарифов: нарушения на 1,9 млн сомов из-за отсутствия или несоответствия правовых оснований.

Нецелевое использование средств: на 6,9 млн сомов, из которых 5,8 млн сомов — использование вне Единого казначейского счёта.

Капитальные вложения и строительство: необоснованное завышение стоимости и неполное исполнение договоров на 17,6 млн сомов.

Превышение бюджетных показателей: 56,3 млн сомов, включая избыточные запасы и расчёты по товарно-материальным ценностям (51,6 млн сомов).

Сохранность имущества: нарушения на 3,2 млн сомов, в том числе неучтённое имущество.

Бухгалтерский учёт и отчётность: системные недостатки на 43,7 млн сомов, включая искажение отчётности (24,9 млн сомов) и необоснованные авансовые платежи (18,7 млн сомов).

Государственные закупки: нарушения на 1,25 млн сомов, в том числе несоблюдение банковского сопровождения договоров.

По результатам аудита Счетная палата дала рекомендации по устранению нарушений, укреплению бюджетной дисциплины и повышению эффективности финансового управления. Кроме того, предложено рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц, допустивших выявленные несоответствия. Материалы аудита направлены в компетентные органы для принятия мер дисциплинарной и материальной ответственности.

Счётная палата будет контролировать исполнение предписаний и устранение выявленных нарушений, что является ключевым условием целевого и эффективного использования бюджетных средств.