Адылбек Касымалиев: По темпу роста ВВП у Кыргызской Республики очень высокий показатель как в региональном, так и в мировом масштабе

Для сравнения, в 2022 году объем ВВП составлял 1 трлн 21 млрд сомов. За три года объем ВВП вырос в два раза.

По темпу роста ВВП у Кыргызской Республики очень высокий показатель как в региональном, так и в мировом масштабе. Об этом сказал Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании Администрации Президента.

Глава Кабинета Министров подвел cc итоги 2025 года.

«В 2025 году темпы роста экономики сохранялись на высоком уровне и в течение последних двух лет (2024–2025 годы) превышали 11 %. Это свидетельствует об эффективности проводимой экономической политики и о том, что развитие идет в правильном направлении. По итогам 2025 года объем ВВП составил 1 трлн 976,4 млрд сомов, то есть практически достиг 2 трлн сомов, и по итогам уточнённых расчетов к концу года, как ожидается, превысит 2 трлн сомов. Для сравнения, в 2022 году объем ВВП составлял 1 трлн 21 млрд сомов. За три года объем ВВП вырос в два раза. Темп реального роста ВВП в 2025 году составил 11,1 %. Таким образом, за последние четыре года среднегодовой темп реального роста ВВП достиг 10,2 %, что является очень высоким показателем как в региональном, так и в мировом масштабе», - сказал он.

Как отметил Адылбек Касымалиев, в рост экономики внесли вклад все отрасли экономики. Строительный сектор вырос на 21,1 %, сектор услуг – на 10,9 %, сельское хозяйство — на 2,2 %. В промышленности рост составил 10,7 %, а объем промышленной продукции достиг почти 800 млрд сомов. Особенно высокие темпы роста зафиксированы в фармацевтической отрасли – в 1,7 раза, в производстве пищевой продукции – на 30,1%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов – на 35,7%, в производстве автомобилей – почти в 2 раза, в производстве химической продукции – на 19,8%, а также в добыче полезных ископаемых – на 14,2%. Это является очень позитивной тенденцией.

«Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 18,4 % и составил 374,6 млрд сомов, что стало рекордным показателем и на 100 млрд сомов больше, чем в 2024 году.

24 % инвестиций в основной капитал, или 90,3 млрд сомов, были профинансированы за счет республиканского бюджета, что на 42,7 % больше по сравнению с 2024 годом», – сказал Глава Кабмина.