Министр энергетики проверил строительные работы на солнечных электростанциях

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 100 МВт запланирован на 31 августа 2026 года.

25 января 2026 года министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев с рабочим визитом посетил Иссык-Кульскую область, где провёл встречи с руководителями компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В первую очередь министр ознакомился с ходом строительства солнечной электростанции, реализуемой компанией «Юнигрин», в селе Тору-Айгыр.

В ходе осмотра технический директор компании Тимурлан Кадинов проинформировал о текущих работах и планах на перспективу. По его словам, строительные работы ведутся в активном режиме.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

• Планировка участков – 80%;

• Установка ограждения – 95%;

• Поставка опорных конструкций 1 очереди - 50%;

• Забивка свай опорных конструкций 1 очередь - 6%;

• Устройство селезащитных сооружений, включая отводной канал, дренажные пруды – 50%;

• Подготовка котлованов под опоры ЛЭП 220 кВ – 40%;

• Проводится сборка опор.

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 100 МВт запланирован на 31 августа 2026 года.

Кроме того, министр энергетики Т. Ибраев проверил ход строительства солнечной электростанции, реализуемой компанией «РЭЦА». Он встретился с директором проекта Фам Минь Багом и руководителем строительной площадки Нгуен Минь Туаном и получил информацию о текущем состоянии проекта. По их словам, выполнено 10 процентов строительных работ на 17 МВт солнечной электростанции.

В настоящее время завершено строительство временного жилья для рабочих, заложен фундамент подстанции и проложено 50% линии электропередачи 110 кВ. Строительство первой фазы проекта мощностью 175 МВт планируется завершить в первом полугодии 2026 года.

Министр энергетики поручил руководству компании усилить контроль за качеством и темпами работ, подчеркнув необходимость строгого соблюдения сроков строительства.