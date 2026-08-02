Срок хранения негативной кредитной истории в Кыргызстане сократят до трех лет

Получивших кредиты на сумму до 10 тысяч сомов, будет удаляться по истечении одного года.

Лица, попавшие в «черный список» банков, смогут снова получать кредиты спустя три года. Соответствующий законопроект был одобрен Комитетом Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции в первом чтении.

Как отмечается, документ направлен на смягчение условий доступа граждан к кредитным ресурсам и развитие финансовой инклюзии. В частности, предлагается сократить срок хранения негативной кредитной информации с пяти до трех лет.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что отрицательная кредитная история заемщиков, получивших кредиты на сумму до 10 тысяч сомов, будет удаляться по истечении одного года.

Ожидается, что принятие поправок позволит снизить нагрузку на заемщиков, упростить повторный доступ к банковскому кредитованию и создать более благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.

Источник: Кабар