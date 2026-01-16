Назван размер среднемесячной зарплаты в Бишкеке

По последним данным, в январе - октябре 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в Бишкеке составила 54 618 сомов. Это следует из данных Нацстаткома.

Согласно данным, размер средней номинальной зарплаты в столице увеличился на 24,3%, а в реальном выражении (с учетом инфляции) - на 15,5% по сравнению с январем - октябрем 2024 года.

После Бишкека самая высокая средняя номинальная зарплата в Иссык-Кульской области - 46 261 сом.

В Нарынской и Таласской областях по 39 934 сома и 38 725 сомов соответственно. В Оше - 34 662 сома, в Джалал-Абадской области - 34 633, в Чуйской - 33 837 сомов, в Баткенской - 31 461, в Ошской - 26 914 сомов.

Источник: kaktus.media