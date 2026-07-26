Кафе и рестораны проверят из-за жалоб на рост цен – Антимонополия

В соответствии с ним утвержден план проверок, в рамках которого будут проводиться плановые проверки всех заведений общественного питания.

За повышение цен на блюда в заведениях общественного питания будут применяться штрафные санкции. Об этом агентству «Кабар» сообщил председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев.

По его словам, с 1 января в стране вступило в силу постановление об отмене взимания платы за обслуживание в заведениях общественного питания. В настоящее время в ведомство поступают обращения от потребителей.

Он отметил, что граждане сообщают, что отдельные заведения включили ранее взимаемую плату за обслуживание в стоимость блюд.

«На основании закона о защите прав потребителей у нас предусмотрен специальный контроль. В соответствии с ним утвержден план проверок, в рамках которого будут проводиться плановые проверки всех заведений общественного питания. При выявлении нарушений в обязательном порядке будут применяться штрафные санкции в рамках закона. К примеру, если фактический объем блюда окажется меньше заявленного, за это предусмотрен отдельный штраф, как за нарушение правил торговли», — отметил он.

Глава ведомства подчеркнул, что Служба антимонопольного регулирования берет под контроль все заведения общественного питания. В случае поступления жалоб от потребителей возможны внеплановые проверки, тогда как плановые проверки будут проводиться с предварительным уведомлением субъектов предпринимательства.

«Сегодня у граждан появилась возможность понимать, за что именно они платят. В соответствии с принятым постановлением служба и далее будет проводить контрольные мероприятия», — добавил Женалы Орозбаев.

Источник: Кабар