Кыргызстан и Индонезия договорились о сотрудничестве в сфере халал-индустрии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Данное соглашение открывает новые перспективы для Кыргызстана в расширении экспорта, привлечении инвестиций

На полях международной выставки Halal Indonesia International Industry Expo 2025, которая проходила 25–28 сентября в г. Южный Тангеранг, подписан Протокол о намерениях в сфере развития халал-индустрии между Кыргызстаном и Индонезией.

По данным Минэкономики, документ закрепил договорённость о сотрудничестве между Министерством промышленности Индонезии, представленным директором Центра по развитию халал-индустрии Крисом Сасоно, и Министерством экономики и коммерции КР, от имени которого выступил директор Государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» Алмаз Кайырбеков.

Согласно Протоколу (Record of Discussion), стороны выразили обоюдный интерес к углублению взаимодействия в таких направлениях, как:

повышение конкурентоспособности халал-индустрии;

обмен опытом и подготовка специалистов;

продвижение продукции и услуг на международные рынки;

организация совместных мероприятий.

Подписание соглашения стало возможным при активном содействии посольства Индонезии в Ташкенте, в частности советника посла Юди Адамина, а также при поддержке Посольства Кыргызской Республики в Малайзии.

В Министерстве экономики и коммерции отметили, что данное соглашение открывает новые перспективы для Кыргызстана в расширении экспорта, привлечении инвестиций и развитии национальной халал-индустрии в сотрудничестве с одной из ведущих экономик исламского мира.

Источник: Кабар