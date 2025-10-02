Нацбанк 1 октября продал на валютном рынке $38 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это пятая за 2025 год интервенция

Национальный банк Кыргызстана 1 октября провел пятую с начала года валютную интервенцию, продав на рынке $38 млн.

Согласно данным регулятора, сделка прошла с расчетами в дату, отличную от даты заключения.

Предыдущая интервенция состоялась 15 сентября, тогда регулятор продал $81,5 млн.

Всего с начала 2025 года Нацбанк продал на валютном рынке $416,6 млн.

Отметим, интервенции обычно проводятся для сглаживания валютных колебаний или восполнения нехватки инвалюты на рынке.

Источник: vesti.kg



