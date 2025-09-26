Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились ускорить проект «Камбар-Ата-1»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча состоялась 25-26 сентября в Брюсселе

Главы энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана провели третий министерский круглый стол по подготовке проекта «Камбаратинская ГЭС-1» (мощность — 1 тысяча 860 мегаватт). Встреча состоялась 25-26 сентября в Брюсселе, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Проект рассматривается как ключевая региональная инициатива для укрепления энергетической безопасности и рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии.

Прогресс и планы

В переговорах участвовали министры энергетики Ерлан Аккенженов (РК), Таалайбек Ибраев (КР) и Джурабек Мирзамахмудов (РУз). Они обсудили достигнутый прогресс, включая:

проект технико-экономического обоснования;

предварительную документацию по оценке воздействия на окружающую и социальную среду;

механизмы совместной реализации проекта усилиями трех стран;

обновленные финансовые потребности и возможности привлечения средств от международных институтов.

Запланировано, что консультации с заинтересованными сторонами на местном, национальном и трансграничном уровнях пройдут в октябре — ноябре 2025 года.

Поддержка международных доноров

Круглый стол организован при содействии Всемирного банка, который оказывает техническую поддержку в подготовке проекта, включая обновление ТЭО и разработку устойчивой финансовой модели.

Кыргызская делегация также провела отдельную двустороннюю встречу с крупными международными финансовыми институтами и организациями, такими как ЕС, ЕИБ, ЕБРР, АБР, АБИИ, ИБР, Фонд ОПЕК и «Ротшильд банк», обсудив сотрудничество в реализации проекта.

Министры подтвердили твердую политическую приверженность своих государств к скорейшей реализации проекта «Камбаратинская ГЭС-1».

Источник: 24.kg