Кыргызстан обсуждает сотрудничество с экспортно-кредитным агентством Великобритании UKEF

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание уделено ходу реализации проекта с компанией Concrete Canvas по строительству завода

Кыргызстан и Великобритания обсуждают вопросы взаимодействия с экспортно-кредитным агентством Великобритании UKEF (UK Export Finance). Об этом стало известно по итогам встречи замминистра иностранных дел КР Медера Абакирова и посла Великобритании в КР Николаса Боулера.

В ходе беседы стороны обсудили приоритетные направления кыргызско-британского сотрудничества в экономической, торгово-инвестиционной, банковской и горнорудной отраслях.

Особое внимание уделено ходу реализации проекта с компанией Concrete Canvas по строительству завода, а также с компанией Boston Consulting Group (BCG) в рамках разработки Стратегии развития сектора критических минералов.

В завершение встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних взаимоотношений и договорились продолжить работу по организации визитов и переговоров на высоком уровне для поддержания политических контактов.

Источник: economist.kg