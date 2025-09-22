Кыргызстан начал собственное производство фарфоровой посуды мирового уровня

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 80 % сырья для производства импортируется из Китая.

В числе предприятий, введенных в эксплуатацию в этом году, открылся первый уникальный завод, выпускающий до 12 тысяч фарфоровых изделий в сутки. Об этом агентству «Кабар» сообщила директор предприятия Айдина Кеперакунова.

По ее словам, завод ISA стал первым в стране производителем фарфоровой посуды, специализирующимся на выпуске высококачественной, эстетически привлекательной и экологически чистой продукции.

«Мы изготавливаем посуду, соответствующую мировым стандартам, используя инновационные технологии и современные дизайнерские решения. Производственные мощности позволяют выпускать 12 тысяч единиц изделий в сутки и свыше 400 тысяч – в месяц. На строительство и закупку необходимого оборудования четыре частных инвестора вложили около 1 млн долларов собственных средств», – рассказала Кеперакунова.

По ее данным, 80 % сырья для производства импортируется из Китая. «Мы добавляем к китайскому сырью собственные компоненты. В Кыргызстане также есть месторождения, где можно добывать сырьё, пригодное для изготовления фарфора. Сейчас мы проводим там исследования. Отмечу, что 40 % готовой продукции реализуется на внутреннем рынке, а 60 % экспортируется в Россию и Беларусь. Так как это первый в стране завод по выпуску фарфоровой посуды, специалистов с необходимой квалификацией у нас почти не было. Мы обучаем работников сами. Пока на предприятии трудятся около 15 человек, в перспективе число сотрудников превысит 70 человек. Сейчас производим только посуду, в дальнейшем планируем выпускать и строительные материалы», – добавила она.

Руководитель предприятия подчеркнула, что посуда обжигается в печах при температуре 1300 градусов на протяжении 9–12 часов и соответствует мировым стандартам качества. Готовая продукция реализуется в фирменном магазине завода в Бишкеке.

Отметим, что основателем завода, наладившего выпуск высококачественной керамической посуды, выступило ОсОО «Интеграл-Гранд», ставшее первым предприятием страны в этом направлении.

Источник: Кабар