Объем денежных переводов в Кыргызстан в июле составил $317,7 миллиона

Объем денежных переводов в Кыргызстан в июле составил $317,7 миллиона, сообщает Нацбанк КР.

По его данным, основной приток пришелся на страны СНГ — $298,4 миллиона. Из стран дальнего зарубежья объем притока составил $19,3 миллиона.

По итогам июля 2025 года объем денежных переводов из Кыргызстана составил — $41,3 миллиона.

Из них в страны СНГ отправлено $39,5 миллиона, в страны дальнего зарубежья — $1,8 миллиона.

Источник: 24.kg