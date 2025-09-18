Кыргызстан и Турция нацелились довести товарооборот до $5 млрд — итоги межправсовета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Мы стремимся вывести наше экономическое сотрудничество на качественно новый уровень»

В Бишкеке прошло 12-е заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает кабмин.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что площадка комиссии играет ключевую роль в укреплении стратегического партнерства и братских связей.

«Наша общая задача – достичь в ближайшее время поставленной лидерами наших стран цели по доведению объемов двустороннего товарооборота до $5 млрд. Мы предлагаем создавать совместные логистические центры и сертификационные площадки, чтобы кыргызстанская продукция могла быстрее и надежнее выходить не только на рынок Турции, но и через Турцию – на рынки Европы», – сказал он.

Касымалиев отметил сотрудничество в здравоохранении на примере Кыргызско-турецкой больницы «Достук» имени Эрдогана, где оказывают качественные услуги, включая операции по трансплантации органов и тканей. С турецкой стороной достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в этом направлении.

На заседании были представлены отраслевые доклады, обсужден комплекс вопросов двусторонней повестки и достижения в ключевых сферах. Стороны подтвердили готовность к скорейшей реализации всех достигнутых договоренностей.

По итогам заседания подготовлен новый план действий, охватывающий мероприятия в сферах экономики, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и других направлений.

«Мы стремимся вывести наше экономическое сотрудничество на качественно новый уровень», – подчеркнул глава кабмина.

В завершение состоялась церемония подписания итоговых документов: