Кыргызстан и Китай договорились о сотрудничестве в угольной отрасли, подписан меморандум Подробнее: www.tazabek.kg/news:2322682?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи стороны обсудили углубление сотрудничества двух стран в угольной отрасли и реализацию совместных проектов.

В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Китай 1 сентября 2025 года министр энергетики Таалайбек Ибраев и руководители ряда «Ганьсу Иньди промышленно-торговой компания» с Чжао Юншеном.



Кроме того, руководители энергетических компаний Кыргызстана ознакомились с деятельностью и строительными объектами ООО «Ганьсу Иньди промышленно-торговой компания», производственной мощностью свыше 1 млн тонн в год.



По итогам встречи с участием Ибраева между ОАО «Электрические станции», ОАО «Кыргызкомур» и ООО «Ганьсу Иньди промышленно-торговой компанией» был подписан Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в угольной отрасли.



Документ подписали:



генеральный директор ОАО «Кыргызкомур» Кайрат Маматов,

генеральный директор ОАО «Электрические станции» Алпбек Садыров

председатель совета директоров ООО «Ганьсу Иньди промышленно-торговой компании» Дин Юйпин.

Источник: tazabek.kg

