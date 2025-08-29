Внушительная сумма. В ЕЭК назвали размер госдолга Кыргызстана

Размер госдолга Кыргызстана составил $8,4 млрд.

Кыргызстан лидирует по темпам роста государственного долга среди стран - участниц ЕАЭС. Это следует из данных, представленных Евразийской экономической комиссией.

По состоянию на 1 июля 2025-го госдолг, выраженный в национальной валюте, больше всего увеличился в Кыргызстане - на 33,2% (относительно 1 июля 2024-го) и России - на 17,2%. Менее высокие темпы роста наблюдались в Казахстане - на 16,8% и Армении - на 12,5%.

По состоянию на 1 июля, как следует из данных, представленных ЕЭК, размер госдолга Кыргызстана составил $8,4 млрд.

$5,2 млрд из этой суммы приходится на внешний долг, $3,1 млрд - на внутренний.

Источник: kaktus.media