Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября

Кабинет министров утвердил индексацию государственных пенсий с 1 октября 2025 года. Решение направлено на повышение уровня жизни пенсионеров и поддержку их доходов.

Согласно постановлению, пенсии, размер которых не превышает 50 тысяч сомов, будут проиндексированы коэффициентом 1,10. Новые пенсии, назначаемые после 1 октября, не будут ниже 7 тысяч 100 сомов, учитывая выплаты базовой части пенсии.

Социальный фонд КР будет обеспечивать своевременный пересчет и выплату пенсий в новых размерах. Для реализации индексации Министерство финансов выделит необходимые средства из республиканского бюджета.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление по контролю за исполнением решений президента и кабинета министров. Документ вступает в силу с 1 октября 2025 года после официального опубликования.

Источник: 24.kg