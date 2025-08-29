Налоговая служба проверила акцизные марки в Оше

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел рейд на новом рынке Оша. Вместе с ним в проверке участвовали управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и мэр города Женишбек Токторбаев. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе рейда проверялась подлинность акцизных марок на алкогольной и сахаросодержащей продукции. Шыкмаматов отметил, что маркировка обеспечивает поступления в бюджет и защищает население от некачественных товаров.

В результате были выявлены нарушения: на некоторых напитках отсутствовали акцизные марки, а часть продукции не соответствовала установленным образцам. Эти товары изъяли, а к нарушителям применили меры по закону.

Налоговая служба продолжает проводить подобные проверки в регионах страны, чтобы напомнить предпринимателям о важности соблюдения правил маркировки.