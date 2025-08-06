В Раззакове открыли муниципальный скотный рынок

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рынок функционирует и приносит доход от 70 000 до 150 000 сомов в неделю.

В городе Раззакове Баткенской области полностью начал работать муниципальный скотный рынок. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

Скотный рынок расположен на участке №781 в районе Топ-Терек Раззакова и занимает общую площадь в 60 000 м². Строительные работы проведены на 14 500 м². Общая сметная стоимость проекта составила 50 558 104 сома. На сегодняшний день на реализацию первого и второго этапов проекта было израсходовано 25 988 507 сомов.

Скотный рынок вмещает:

1 000 голов крупного рогатого скота;

100 лошадей;

5 000 голов мелкого рогатого скота.

Рынок функционирует и приносит доход от 70 000 до 150 000 сомов в неделю.

В планах на 2025 год - укладка асфальта внутри территории и строительство специального изолятора для больных животных.

Источник: Кактус