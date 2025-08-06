Земельный налог: ставки, сроки, льготы и способы оплаты

Бишкек, "Саясат.kg". Срок уплаты налога на имущество и землю — до 1 сентября 2025 года.
До 1 сентября налог на имущество и земельные участки должен быть уплачен. Об этом в эфире «Биринчи радио» напомнил начальник управления контроля за взысканием задолженности Государственной налоговой КР Азамат Пазылов. Он рассказал о сроках, ставках, льготах, способах оплаты, новых функциях налоговой службы, цифровизации и даже об отмене транспортного налога.
Программа вызвала живой интерес у радиослушателей — в студию поступило множество звонков с конкретными и острыми вопросами. Предлагаем обзор ключевых тем эфира.
Когда и за что платить?
Срок уплаты налога на имущество и землю — до 1 сентября 2025 года.
Что нужно оплатить:
- налог на жилые дома и квартиры, не используемые для предпринимательской деятельности;
- налог на приусадебные, придомовые и садово-огородные земельные участки.
В случае несвоевременной уплаты предусмотрены:
Штрафы: 1000 сомов — для физических лиц, 5000 — для юридических;
Пеня: 0,09% за каждый день просрочки (начисляется в течение 3 лет).
Кто и как рассчитывает налог?
Раньше налогоплательщики сами заполняли расчёты. Теперь это делает налоговая служба, которая получила доступ к полной базе данных об объектах имущества — благодаря интеграции с кадастровой службой.
Что изменилось:
- отменены бумажные расчёты, коэффициенты и бюрократические процедуры;
- расчёт налогов — автоматический, на основании площади объекта;
- налоговая направляет уведомление за 30 дней до срока уплаты;
- налог можно оплатить в электронном кабинете, где будет указана сумма.
Льготы: кто освобождается и на что?
Пенсионеры освобождены от уплаты налога на приусадебные участки — полностью, вне зависимости от их количества или площади.
Льготы на жильё:
- квартира до 80 м² или дом до 150 м² (в зависимости от численности населения в населенных пунктах) — не облагаются, но только один объект;
- если у гражданина два объекта (например, две квартиры по 50 м²), льгота применяется только к одному по выбору, второй облагается.
Освобождены или имеют 50% скидку:
- общество инвалидов;
- объекты образования, науки, культуры;
- инвалиды, участники ВОВ, участники Баткенских событий.
Важно: при сдаче жилья в аренду — объект облагается как коммерческий, и налог повышается.
Земельный налог: есть ли льготы?
Земельный участок облагается полностью — вне зависимости от того, насколько он используется.
Даже если только часть участка застроена, налог начисляется на всю площадь.
Градации нет. Ставки зависят от региона: в Бишкеке — 150 сомов, в других городах — 100 сомов, в сёлах — 10 сомов (базовая налоговая стоимость).
Фермеры до 2030 года освобождены от земельного налога по участкам сельхозназначения.
Как оплатить налог?
У налогоплательщиков есть минимум 5 способов уплаты налога:
- Кабинет налогоплательщика (сумма и расчёт — уже внутри);
- мобильное приложение Салык;
- банки;
- почта;
- территориальные налоговые органы.
Все способы позволяют платить по QR-коду, через карту или код оплаты.
В кабинете можно не только платить, но и сдавать отчёты.
Забыли пароль от кабинета? — Налоговая выдаст новый логин и пароль.
Что с налогом на транспорт?
С 2025 года налог на транспорт отменён.
Это решение связано с введением единого сбора в размере 1 сома с литра топлива, который поступает в дорожный фонд.
Важно:
- водители освобождены от уплаты налога на транспорт и от всей накопленной задолженности;
- амнистия по старым долгам тоже предусмотрена.
Извещения, уведомления, контроль
Налоговая служба теперь:
- направляет смс-уведомления о задолженности;
- интегрирована с кадастром, банками и даже судоисполнителями;
- может начать взыскание автоматически, без суда, если долг не погашен;
- при задолженности свыше 50 000 сомов — возможны ограничения на выезд за границу.
❓ Вопросы радиослушателей: ответы налоговика
▶️ Если учебное заведение сдаёт землю в аренду (под столовую) — платить земельный налог нужно, льгота на землю не распространяется.
▶️ Если пенсионер сдаёт дом в аренду — объект считается коммерческим и облагается по другим ставкам, даже если он освобождён от налога на приусадебный участок.
▶️ Если не получилось внести объект в декларацию — нужно сдать уточнённую декларацию (можно за 6 лет, кроме периода легализации).
▶️ Ипотечная квартира — облагается налогом, собственник — заёмщик, а не банк.
▶️ Мастерская 43 м² — нежилой объект, считается коммерческим, нужно подать расчёт и уплатить налог. За несдачу — штраф 3000 сомов.
Призыв налоговой службы
«Не откладывайте на последний день. Исполните налоговые обязательства до 1 сентября — это вклад в развитие страны и социальной сферы», — обратился Азамат Пазылов к гражданам в финале эфира.