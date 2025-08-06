Земельный налог: ставки, сроки, льготы и способы оплаты

Бишкек, "Саясат.kg". Срок уплаты налога на имущество и землю — до 1 сентября 2025 года.

До 1 сентября налог на имущество и земельные участки должен быть уплачен. Об этом в эфире «Биринчи радио» напомнил начальник управления контроля за взысканием задолженности Государственной налоговой КР Азамат Пазылов. Он рассказал о сроках, ставках, льготах, способах оплаты, новых функциях налоговой службы, цифровизации и даже об отмене транспортного налога.

Программа вызвала живой интерес у радиослушателей — в студию поступило множество звонков с конкретными и острыми вопросами. Предлагаем обзор ключевых тем эфира.

Когда и за что платить?

Срок уплаты налога на имущество и землю — до 1 сентября 2025 года.

Что нужно оплатить:

- налог на жилые дома и квартиры, не используемые для предпринимательской деятельности;

- налог на приусадебные, придомовые и садово-огородные земельные участки.

В случае несвоевременной уплаты предусмотрены:

Штрафы: 1000 сомов — для физических лиц, 5000 — для юридических;

Пеня: 0,09% за каждый день просрочки (начисляется в течение 3 лет).

Кто и как рассчитывает налог?

Раньше налогоплательщики сами заполняли расчёты. Теперь это делает налоговая служба, которая получила доступ к полной базе данных об объектах имущества — благодаря интеграции с кадастровой службой.

Что изменилось:

- отменены бумажные расчёты, коэффициенты и бюрократические процедуры;

- расчёт налогов — автоматический, на основании площади объекта;

- налоговая направляет уведомление за 30 дней до срока уплаты;

- налог можно оплатить в электронном кабинете, где будет указана сумма.

Льготы: кто освобождается и на что?

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на приусадебные участки — полностью, вне зависимости от их количества или площади.

Льготы на жильё:

- квартира до 80 м² или дом до 150 м² (в зависимости от численности населения в населенных пунктах) — не облагаются, но только один объект;

- если у гражданина два объекта (например, две квартиры по 50 м²), льгота применяется только к одному по выбору, второй облагается.

Освобождены или имеют 50% скидку:

- общество инвалидов;

- объекты образования, науки, культуры;

- инвалиды, участники ВОВ, участники Баткенских событий.

Важно: при сдаче жилья в аренду — объект облагается как коммерческий, и налог повышается.

Земельный налог: есть ли льготы?

Земельный участок облагается полностью — вне зависимости от того, насколько он используется.

Даже если только часть участка застроена, налог начисляется на всю площадь.

Градации нет. Ставки зависят от региона: в Бишкеке — 150 сомов, в других городах — 100 сомов, в сёлах — 10 сомов (базовая налоговая стоимость).

Фермеры до 2030 года освобождены от земельного налога по участкам сельхозназначения.

Как оплатить налог?

У налогоплательщиков есть минимум 5 способов уплаты налога:

- Кабинет налогоплательщика (сумма и расчёт — уже внутри);

- мобильное приложение Салык;

- банки;

- почта;

- территориальные налоговые органы.

Все способы позволяют платить по QR-коду, через карту или код оплаты.

В кабинете можно не только платить, но и сдавать отчёты.

Забыли пароль от кабинета? — Налоговая выдаст новый логин и пароль.

Что с налогом на транспорт?

С 2025 года налог на транспорт отменён.

Это решение связано с введением единого сбора в размере 1 сома с литра топлива, который поступает в дорожный фонд.

Важно:

- водители освобождены от уплаты налога на транспорт и от всей накопленной задолженности;

- амнистия по старым долгам тоже предусмотрена.

Извещения, уведомления, контроль

Налоговая служба теперь:

- направляет смс-уведомления о задолженности;

- интегрирована с кадастром, банками и даже судоисполнителями;

- может начать взыскание автоматически, без суда, если долг не погашен;

- при задолженности свыше 50 000 сомов — возможны ограничения на выезд за границу.

❓ Вопросы радиослушателей: ответы налоговика

▶️ Если учебное заведение сдаёт землю в аренду (под столовую) — платить земельный налог нужно, льгота на землю не распространяется.

▶️ Если пенсионер сдаёт дом в аренду — объект считается коммерческим и облагается по другим ставкам, даже если он освобождён от налога на приусадебный участок.

▶️ Если не получилось внести объект в декларацию — нужно сдать уточнённую декларацию (можно за 6 лет, кроме периода легализации).

▶️ Ипотечная квартира — облагается налогом, собственник — заёмщик, а не банк.

▶️ Мастерская 43 м² — нежилой объект, считается коммерческим, нужно подать расчёт и уплатить налог. За несдачу — штраф 3000 сомов.

Призыв налоговой службы

«Не откладывайте на последний день. Исполните налоговые обязательства до 1 сентября — это вклад в развитие страны и социальной сферы», — обратился Азамат Пазылов к гражданам в финале эфира.