Назарбек Малаев назначен замдиректора департамента развития интеграции ЕЭК

Бишкек, "САЯСАТ.KG".Назарбек Малаев родился в 1982 году в селе Самаркандек в Баткенском районе.

Кыргызстанец Назарбек Малаев назначен заместителем директора департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Назарбек Малаев родился в 1982 году в селе Самаркандек в Баткенском районе.

В 2005 году окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2009 году — Академию управления при президенте КР по специальности «менеджмент».

С 2009 по 2017 годы работал на различных должностях, в том числе руководящих, в Министерстве финансов.

С 2017 по 2021 годы ­— заведующий отделом лицензирования управления торговой политики, заведующий отделом нетарифного регулирования и экспортного контроля управления торговой политики Министерства экономики КР.

С 2021 по 2023 годы — в администрации президента работал в отделах политики стратегического развития, экономики и финансов, мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований, а также в отделе по делам Евразийского экономического союза.

С 2023 по 2025 годы — заместитель министра экономики и коммерции.

С 30 июля 2025 года назначен на должность заместителя директора департамента развития интеграции ЕЭК.

Ранее сообщалось, что Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Источник: 24.kg