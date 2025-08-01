Вьетнамская компания готова инвестировать в энергетику, туризм и строительство в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны выразили заинтересованность в развитии дальнейшего взаимодействия и договорились о поддержании регулярного рабочего контакта.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков провел встречу с руководителем представительства компании «ROX Group» в Кыргызстане Ву Куангом, а также другими топ-менеджерами компании, и обсуждены вопросы тесного сотрудничества.

По данным ведомства, в ходе встречи представители вьетнамской стороны были проинформированы о готовности министерства оказывать содействие в рамках своей компетенции на различных этапах реализации потенциальных проектов.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в развитии дальнейшего взаимодействия и договорились о поддержании регулярного рабочего контакта.

Компания «ROX Group», основанная в 1996 году, осуществляет деятельность в сферах недвижимости, технологий, гостиничного бизнеса и финансовых услуг.

Активно расширяет присутствие на международных рынках, включая Европу. В частности, «ROX Group» начала реализацию проектов в сферах жилищного строительства, энергетики и развития рекреационного туризма в регионах Кыргызской Республики, опираясь на накопленный опыт и инновационные решения.

Источник: Кабар