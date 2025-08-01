С начала года в Кыргызстане произведено продукции на 117 млрд 636 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам шести месяцев текущего года валовое производство сельскохозяйственной продукции составило 117 млрд 636 млн сомов.
Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на брифинге в Бишкеке заявил, что итоги первого полугодия 2025 года дали положительные результаты.
В частности, он отметил следующее:
– По итогам шести месяцев текущего года валовое производство сельскохозяйственной продукции составило 117 млрд 636 млн сомов. Это на 14 млрд 20 млн сомов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а темпы роста составили 103,8%.
– Производство продукции перерабатывающей промышленности достигло 48 млрд 401 млн сомов, что на 9 млрд 186 млн сомов больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Индекс физического объема (темпы роста) составил 144,0%.
– Население республики было обеспечено шестью основными видами продуктов питания: молоком, мясом, картофелем, овощами, сахаром и яйцами.
Главное, как отметил министр Бакыт Торобаев, на внутреннем агропродовольственном рынке страны не возникло чрезвычайных ситуаций, обстановка оставалась стабильной.
Источник: Кабар