Названы города Кыргызстана, где продают самое дорогое мясо

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Минводсельпроме сообщили, что введут госрегулирование цен на мясо

В Кыргызстане продолжается рост цен на мясо. Это следует из анализа мониторинга стоимости продуктов, который предоставил Нацстатком.

Самые высокие цены на говядину в Кыргызстане по состоянию на 29 июля в Нарыне - там она продается в среднем по 700 сомов за 1 кг.

Баранина дороже всего в Нарыне и Раззакове - также по 700 сомов за 1 кг. А вот самая дорогая конина продается в Узгене и Токмоке - в среднем по 650 сомов за килограмм.

Отметим, в Минводсельпроме сообщили, что введут госрегулирование цен на мясо, усилят контроль за перемещением скота через границу и установят лимит на его экспорт для недопущение дальнейшего роста цен на мясную продукцию.

Источник: Кактус