Бишкек, "САЯСАТ.KG". На мясо введут государственное ценовое регулирование
На мясо будет введен государственное ценовое регулирование. Такое решение принято на совещании под председательством заместителя председателя кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.
Цель государственного регулирования - не допустить роста цен на мясо, контролировать перемещение скота через границу, а также ввести количественные ограничения на экспорт скота.
В ходе совещания службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции было поручено проводить постоянный мониторинг и анализ цен на мясо по всей стране. Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве поручено усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с пограничной службой принять конкретные меры по борьбе с контрабандой.
Источник: Кактус