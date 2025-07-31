На мясо введут государственное ценовое регулирование

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На мясо введут государственное ценовое регулирование

На мясо будет введен государственное ценовое регулирование. Такое решение принято на совещании под председательством заместителя председателя кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.

Цель государственного регулирования - не допустить роста цен на мясо, контролировать перемещение скота через границу, а также ввести количественные ограничения на экспорт скота.

В ходе совещания службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции было поручено проводить постоянный мониторинг и анализ цен на мясо по всей стране. Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве поручено усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с пограничной службой принять конкретные меры по борьбе с контрабандой.

Источник: Кактус