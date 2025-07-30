Число перерабатывающих предприятий в Кыргызстане достигло 425

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В целом по стране реализуются 98 проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса и пищевой переработки.

По итогам первого полугодия 2025 года в Кыргызстане наблюдается устойчивый рост перерабатывающей отрасли и аграрной кооперации, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Введено в эксплуатацию 9 новых перерабатывающих предприятий, общее количество которых достигло 425.

Создан 1 новый торгово-логистический центр, увеличив их общее число до 40.

Открылся 1 убойный пункт, всего их в стране теперь 115.

Международные стандарты качества внедрены на 56 предприятиях.

Организовано 68 новых сельскохозяйственных кооперативов, доведя их общее количество до 813.

Создано 7 машинно-технических станций (МТС) — 1 государственная, 2 муниципальных и 4 частных.

В рамках государственной программы финансирования аграрного сектора и перерабатывающей промышленности в первом полугодии было выдано льготных кредитов на сумму 3 млрд 327 млн сомов. Поддержку в виде кредитов под 6% сроком на 5 лет получили 1 251 субъект и 17 кластерных объединений в рамках проекта «КАПК».

В целом по стране реализуются 98 проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса и пищевой переработки. Министерство продолжает работу по наращиванию потенциала отрасли и повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

Источник: Кабар