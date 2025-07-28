Кыргызстан и Пакистан заключили меморандумы по инвестициям и халал‑торговле

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили развитие партнерства, реализацию энергетических и инфраструктурных проектов

Делегация Кыргызстана посетила Пакистан. В Исламабаде прошло пятое заседание кыргызско-пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщили в кабмине.

Замглавы правительства Эдиль Байсалов встретился с министром энергетики Пакистана Сардаром Авайсом Ахмадом Ханом Легари. Стороны обсудили развитие партнерства, реализацию энергетических и инфраструктурных проектов, а также сотрудничество в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, туризме и IT.

По итогам встречи были подписаны:

протокол заседания комиссии;

меморандум между Нацагентством по инвестициям КР и Советом инвестиций Пакистана;

меморандум о халал-торговле между ГУ «Центр развития халал-индустрии» при Минэкономе КР и Пакистанским управлением халал;

соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Центром по стандартизации и метрологии Минэконома КР и Пакистанским органом по стандартам и контролю качества.

Источник: economist.kg